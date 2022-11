Paula D’Hondt krijgt woensdag staatsbegrafenis

De staatsbegrafenis zal woensdag om 11.30 uur plaatsvinden in de Sint-Gorikskerk in het Oost-Vlaamse Haaltert, de thuisgemeente van D’Hondt.

Paula D’Hondt was in de jaren 80 van vorige eeuw staatssecretaris en minister in de regeringen van Wilfried Martens en werd door koning Boudewijn benoemd tot Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid.