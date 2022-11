Twee wagens botsten in Opglabbeek

Oudsbergen

Net voorbij het kruispunt van de Weg naar Zwartberg met de Weg naar Meeuwen in Opglabbeek gebeurde donderdagavond een ongeval. Twee auto’s waren daarbij betrokken en raakten allebei zwaar beschadigd. Bij het ongeval vielen eveneens gewonden. De hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen ter plaatse. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. Het verkeer richting Meeuwen moest tijdens de interventie en de vaststellingen door politie Carma via Opglabbeek omrijden. rdr