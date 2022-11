Dilsen-Stokkem

De familie Boutsen verkoopt de site van windmolen De Wachter in het Heilderveld in Dilsen. Het gaat om de molenromp, een woonhuis, meerdere stallen en 6 ha grond. Voor Jos Boutsen was het zelfs zijn geboortehuis. “De nostalgie blijft. Als ik twintig jaar jonger was, verkocht ik niet.”