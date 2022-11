Tot anderhalf uur file in ochtendspits door Zwitsers staatsbezoek: “Moet daarvoor de hele stad platliggen?”

Een helse ochtendspits was het in en rond Brussel vanmorgen. En dat had veel te maken met het bezoek van de Zwitserse bondspresident Ignazio Cassis aan het Koninklijk Paleis. Journalist en verkeersexpert Hajo Beeckman was niet te spreken over de situatie: “Ik vind dit een totaal gebrek aan respect naar de eigen bevolking.”

Het Zwitserse staatshoofd is al sinds gisteren in ons land, maar vandaag, donderdag, stond pas de plechtige ontvangst op het programma. Aangezien er bij zo’n staatsbezoek strikte veiligheidsprotocollen moeten worden gevolgd, werden ’s ochtends enkele straten rond het Paleis afgesloten voor verkeer. De politie had op voorhand gewaarschuwd voor mogelijke verkeershinder, maar die bleek erger dan verwacht. Rond 8.30 uur werden files gemeld van liefst anderhalf uur.

Hajo Beeckman uitte vanmiddag al zijn ongenoegen op Twitter en zijn kwaadheid is nog niet gestild wanneer we hem opbellen. “Het is toch niet omdat een staatshoofd van Zwitserland naar de koning gaat, dat daarvoor de stad een hele dag moet platliggen. Waarom kan die man niet gewoon tegen 11 uur naar het Paleis gaan om thee te gaan drinken? Ik vind dit een totaal gebrek aan respect naar de eigen bevolking.”

“Er is ook amper op voorhand gewaarschuwd. Als Joe Biden langskomt, weet iedereen dat weken op voorhand en kunnen mensen zich daarop voorbereiden. Nu was er alleen een tweet van de politie dat er vanaf 4.30 uur vanochtend enkele straten afgesloten zouden worden. Zonder dat erbij vermeld stond tot hoe laat dat zou duren. Dat vind ik echt lachen met de mensen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij de FOD Buitenlandse Zaken valt te horen dat het onmogelijk is om te vermijden dat zo’n bezoek impact heeft op de verkeersstroom. “We kijken in de voorbereiding wel steeds hoe we dat zo veel mogelijk kunnen beperken. Er zijn veel belangen die moeten worden afgewogen, maar ook voor de staatshoofden is het natuurlijk een soort werkdag. Het is moeilijk om dan tegen een president te zeggen: Wacht even zodat we het verkeer niet te veel hinderen”, verklaart woordvoerder Wouter Poels.