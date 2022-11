Wollen sokken of zelfs een droogrek: cadeaus moeten vandaag niet langer leuk zijn, maar vooral praktisch

Ligt er voor jou straks een stofzuiger, staafmixer of strijkijzer onder de kerstboom? Het zou zomaar kunnen. Volgens een onderzoek van marktonderzoekbureau Profacts zijn functionele cadeaus een nieuwe trend. Uit een bevraging bij 2.000 consumenten in opdracht van Amazon is gebleken dat 58 procent van de Belgen van plan is om dit jaar geschenken te kiezen die praktisch zijn. En mensen maken van de promoties op Black Friday gebruik om die te vinden.

“We zien nu dat er naast speelgoed ook meer functionele dingen in de zak van de Sint belanden”, zeggen ze bij Bol.com. Zo zijn in Nederland broodtrommels erg populair en zien ze in België dat wekkers goed verkopen. “Al blijft speelgoed nog steeds het populairst.”

“Nuttig en energiezuinig”

Niet alleen de Sint denkt wat praktischer, ook het gemiddelde gezin doet dat. Een opvallende statistiek van de kleine webshop PBC-Store illustreert dat. Daar blijken de droogrekken enorm in trek: ten opzichte van vorig jaar is de verkoop ervan gestegen met 83 procent.

“Nuttig en energiezuinig, daar gaan mensen naar op zoek”, verklaart Stefan Van Rompaey van RetailDetail de evolutie. “Veel gezinnen hebben door de crisis een lager budget, maar cadeaus horen bij de gezelligheid van de feestdagen. Dat gaan we dus niet zo snel opgeven. Het geld dat we uitgeven, willen we waarschijnlijk wel zo nuttig mogelijk spenderen.”

“We horen ook uit de elektrosector dat ze goede zaken doen tegenwoordig. Mensen kopen nu sneller nieuwe toestellen omdat die energiezuiniger zijn dan hun oude exemplaren.” Klopt, zegt Sofie Geeroms van BeCommerce. “De cijfers van Black Friday hebben we nog niet, maar de voorbije kwartalen was er een enorme piek te merken bij elektronicaverkoop.”

Van Rompaey ziet dat winkels ook specifiek inspelen op de crisis bij het in de kijker zetten van hun producten: “Er zijn nu meer promoties op huishoudproducten dan vroeger. Het energiezuinige argument wordt zelfs expliciet gebruikt door winkels. Die zien een opportuniteit in de energiecrisis.”

