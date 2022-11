Ongewone uren, en dus kijken we op ongewone plekken naar WK voetbal in Qatar

Alle wedstrijden van het WK voetbal in Qatar bekijken. Zo’n 600 uur voetbal. Het is een uitdaging die podcastmaker Evert Winkelmans is aangegaan en hij riep daarbij de steun in van mensen op Twitter. Aan de reacties op sociale media te zien, is hij duidelijk niet alleen.

Evert Winkelmans, een van de presentatoren van de PlaySports-podcast MidMid Mondial, deed tijdens de eerste aflevering van de podcast de volgende uitspraak: “Van alle 64 wedstrijden ga ik proberen alle minuten te bekijken. In totaal zou dat op ongeveer 6.000 minuten moeten aankomen.” Met verlengingen inbegrepen is dat omgerekend zo’n 600 uur voetbal, dus. “Ik hoop dat er zotten zijn thuis die met mij willen meedoen en dat we mekaar via Twitter wat kunnen aanmoedigen om ons daardoor te sleuren. Want niet elke wedstrijd zal een topwedstrijd zijn.”

Er werd ook een hashtag gelanceerd #ikdoemeemetevert en die leverde al heel wat reacties op. Op Twitter is te zien hoe velen naar de WK-wedstrijden kijken terwijl ze aan het werken zijn, in de les zitten of gewoon thuis in de zetel. “Ik kreeg een rare foto binnen vandaag van iemand die in zijn bad aan het kijken was en dat toch met mij wou delen. Die naakte benen op dat water. Veel verder moet het niet gaan”, zei Winkelmans donderdag nog als reactie op het succes van de hashtag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)