Vrachtwagen verliest zand in Overpelt

Pelt

In Overpelt is een vrachtwagen vol zand gekanteld aan de rotonde ter hoogte van de Ursulinenstraat. Omdat het gevaarte is gevallen op een elektriciteitskast zal het takelen nog even in beslag nemen. Fluvius is onderweg om de stroom uit te schakelen.

De gekantelde vrachtwagen heeft zand verloren. Die zal worden geschept naar een andere vrachtwagen. De brandweer is ook ter plaatse voor te helpen bij het proper maken van het wegdek. Bij het ongeval werd een verlichtingspaal geraakt en die viel tegen het aanpalende appartementsgebouw. gvb