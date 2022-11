Mathieu van der Poel start dit weekend ambitieus aan veldritseizoen: “Ik denk dat ik de conditie heb om te winnen”

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) duikt zondag in de Wereldbeker van Hulst voor het eerst dit seizoen op in het veld. De Nederlander heeft naar eigen zeggen de conditie om te winnen en met de rug die hem vorig cross-seizoen parten speelde gaat het naar eigen zeggen beter, ook al blijft het een werkpunt.

“Ik heb zin om opnieuw te crossen”, opende Mathieu van der Poel donderdag zijn persconferentie, twee dagen voor zijn eerste veldritwedstrijd van het seizoen in het Nederlandse Hulst. “Zeker na de vorige winter die toch anders was door mijn rugproblemen. Maar op training ondervind ik nu heel veel plezier. Het initiële plan was om wat later in het veld te komen, maar op de ploegstage voelde ik dat ik goed genoeg was om te crossen. Anders werd het ook een heel lange periode zonder competitie. Ik kijk er naar uit.”

Hoe goed ben je?

Mathieu van der Poel: “Ik denk dat ik de conditie heb om te winnen. Maar je zit natuurlijk met het gegeven van de startpositie. Ik laat me vertellen dat ik in Hulst op de vierde rij zal moeten starten en dit is een parcours waarop je moeilijk kan inhalen. Maar ik maak me er niet druk in.”

Die goede startpositie afdwingen is ook belangrijk voor het WK.

“Jawel. Daarom ligt het weekend voor het WK mijn kalender nog open. Als ik punten nodig heb, kan ik dan nog rijden. Al zal deelname ook niet alleen daar vanaf hangen.”

Het WK is het grote doel voor jou?

“Ja, als je op dit moment in de cross komt, heb je niet echt een doel buiten het WK. Pidcock en Van Aert hebben hetzelfde gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat ik de andere crossen niet wil winnen natuurlijk. Het WK gaat door in Hoogerheide, wat het extra speciaal maakt.”

Hoe gaat het met je rug?

“Die blijft een werkpunt. Daarover maakte ik me voor de winter wel wat zorgen, maar ik heb mijn crosstrainingen goed afwerkt. Ik heb op dit moment zo goed als geen last, wat vorig jaar wel het geval was.”

Is crossen extra belastend voor de rug?

“Ja, je zet tijdens het veldrijden veel kracht vanuit de onderrug, het is veel op en af de fiets, moet veel lopen. Dat is sowieso belastend.”

Is het dan de bedoeling om drie disciplines - wegwielrennen, cross en mountainbike - te blijven combineren?

“Ja, dat moet mogelijk zijn. Op dit moment staan er twee mountainbike-wedstrijden op mijn agenda : Valkenburg (5 mei) of Nove Mesto (12 mei) . Maar dat is onder voorbehoud. Sowieso had ik al meer willen mountainbiken volgend jaar, met het oog op de Olympische Spelen van Parijs 2024, maar dat zal voor het jaar nadien zijn.”

Even terug naar vorig jaar: weet je ondertussen waarom de Tour de France tegenviel?

“Ik kwam toen uit de Giro, mijn eerste grote ronde die ik helemaal uitreed. Nadien voelde ik me niet zo heel goed, maar dan hebben we toch beslist om op hoogtestage te gaan. Dat heeft voor een opeenstapeling gezorgd waardoor ik niet in orde was in de Tour. Voor mij is het denk ik beter om te focussen op één grote ronde. Voor volgend jaar ga ik focussen op de Tour, het staat zo goed als vast dat ik die ga rijden.”

Je haar is plots blond: wat is daar gebeurd?

“Een foutje van mijn vriendin. Gelukkig heb ik meestal een helm of een pet op. En ik hoef er zelf niet op te kijken.”