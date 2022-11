Rusland wil beschermingszone rond kerncentrale Zaporizja, maar geen terugtrekking

“We geloven erin, we hebben het nodig”, zei Lichatsjov volgens het Russische persbureau Interfax over de veiligheidszone. “De parameters zijn klaar en er was een gesprek met Rafael Grossi (de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA, red.)”

De directeur van Rosatom deed ook uit de doeken hoe Moskou zich zo’n beschermingszone voorstelt: Oekraïne mag de zone niet beschieten en ook niet proberen om ze te heroveren. “Het is duidelijk dat Rusland er in ruil daarvoor geen offensieve wapen of strijdkrachten zal stationeren en alleen maar middelen voor de bescherming en de bewaking van de faciliteit”, aldus Lichatsjov.

Het voorstel dat Grossi zelf eerder al formuleerde voor een beschermingszone omvat een verbod voor zowel Oekraïne als Rusland om Zaporizja - de grootste kerncentrale van Europa - te beschieten of om er wapens te stationeren die aanleiding kunnen geven tot een aanval op de site. Een volledige demilitarisering in en rond Zaporizja is niet opgenomen in het voorstel, omdat dat volgens Grossi moeilijk uitvoerbaar is.

De eisen van de raad van bestuur van het IAEA gaan echter verder. De uit 35 landen bestaande stuurgroep riep Moskou vorige week in een resolutie nog op om Zaporizja te verlaten. Ook Oekraïne eist de terugtrekking van de Russen. Kiev en Moskou hebben elkaar er al meerdere keren van beschuldigd de kerncentrale te hebben beschoten.