Een Amerikaanse vrouw uit Florida moest in het ziekenhuis haar trouwring uit doen, maar slaagde daar niet in omdat haar hand opgezwollen was. “De ring heeft voor mij een emotionele waarde sinds mijn man is overleden”, klonk het. “Ik wil dus koste wat kost vermijden dat we het moeten kapot knippen.” Ze had al alles geprobeerd: glijmiddel, ijs, zeep,... niks hielp. Maar dan kwam een verpleegster met de gouden tip: een knelverband.