Jacqueline Hermans is de trotse stammoeder van vier generaties in vrouwelijke lijn.

Vier generaties in één familie: dit was nog een droom van pète Jacqueline. Met de geboorte van Sien op 28 oktober 2022 is die droom werkelijkheid geworden. Op de foto: pète Jacqueline Hermans (88), omi Rita Craeghs (61), mama Vera Hoogsteyns (34) en dochtertje Sien (1 maand).