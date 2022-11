Sinterklaas bezoekt de Schuttersgilde in Laren

Bij het binnenkomen in de zaal konden de kinderen meteen hun tekening inleveren. Die tekeningen werden later door een artistieke medewerker beoordeeld binnen bepaalde leeftijdscategorieën.Om 14u30 kwam Zwarte Piet de zaal binnen met de mededeling dat Sinterklaas wat later zou komen omdat hij pijn had aan zijn achterwerk (heiligbeen) en hierdoor niet zo lang kon zitten. In afwachting amuseerde Piet al de kinderen met zang, dans en fijne verhalen. Zo vertelde Piet over het leven van de Sint, over het aantal Pieten en hun gekke bijnamen… Tijdens de korte pauze ging Zwarte Piet dan snel Sinterklaas ophalen. Bij de feestelijke intrede was de Sint nog een beetje moe, maar een toverdrankje bracht hier snel verandering in. Er volgde een hele sinterklaasshow met vrolijke liedjes en veel dans. Op het einde van de namiddag kreeg ieder kind een snoepzak.