Pralines van abdij Herkenrode vallen in de prijzen op Portugese beurs

Sinds 2008 neemt Herkenrode vzw jaarlijks deel aan een internationale beurs in de abdij van Alcobaça in Portugal. Vrijwilligers verkochten er vier dagen lang met succes Herkenrodeproducten zoals chocolaatjes, bier en kaas.

“We kregen als bevriende abdij een ereplaats in het prachtige refectorium van deze cisterciënzerabdij die geklasseerd is als Unesco Werelderfgoed”, klinkt het. “De pralines van Herkenrode haalden voor het eerst een tweede plaats in de categorie Pralines. Volgend jaar viert Alcobaça de 25ste editie van Doces e Licores Conventuais, een beurs waar zoetigheden en likeurtjes uit andere abdijen verkocht worden. Naast de vele Portugese abdijen was Herkenrode de enige Belgische deelnemer. Ook abdijen uit Frankrijk, Spanje en Brazilië verkochten er hun producten. Bij leven en welzijn neemt Herkenrode in 2023 graag opnieuw deel aan deze schitterende beurs.”

(Tekst en foto’s: Irène Bien,vrijwilliger vzw Herkenrode)