Moeder (45) gaat met 20.000 euro uit kas van oudercomité aan de haal: “Zelfs soep voor de leerlingen kunnen we niet meer betalen”

“Ik weet dat je altijd een keuze hebt, maar op dat moment zag ik het niet meer. Ik stond met mijn rug tegen de muur”, vertelt de 45-jarige moeder en voormalige penningmeester van het oudercomité. T.V.H. woont al jaren in Boekhoute en heeft ook een dochter die er naar school gaat.

Onverwachte financiële problemen dwongen haar om geld uit de kas van het comité te stelen, waartoe ze als penningmeester gemakkelijk toegang had. De 45-jarige mama ging met duizenden euro’s aan de haal om haar persoonlijke geldzaken op te lossen. “Ik werd slachtoffer van internetfraude en raakte veel geld kwijt”, zegt T.V.H. “Ik moest iets doen om mijn gezin te onderhouden.”

“Alles is weg”

Het oudercomité waar T.V.H. de financiën van beheerde, ondersteunt gemeenteschool Het Anker en basisschool Het Ooievaarsnest in Boekhoute. In een nieuwsbrief op 27 oktober, op hun Facebookpagina, informeerden ze hun volgers over het gestolen bedrag. “Alles wat op de lopende rekeningen stond, is weg, maar er zijn ook grote cashbedragen verdwenen die nooit op de rekening zijn gekomen”, luidt het bericht.

Het comité kwam achter de feiten toen verschillende mensen kwamen informeren naar hun geld. “Die mensen bleken allemaal nog niet betaald”, zegt Jeroen Degrieck, voorzitter van het oudercomité. Jeroen controleerde daarop zelf de rekeningen en merkte dat er opbrengsten van schoolfeesten ontbraken en ook centen naar persoonlijke rekeningen werden overgeschreven.

“We kampen nu met grote tekorten en zetten massaal nieuwe acties op om overeind te blijven.” Momenteel verkoopt het oudercomité bijvoorbeeld kerst-, rouw- en verjaardagskaarten, verkrijgbaar bij lokale handelaars en het comité zelf. Met de hashtag #tegenslagenobstakelsoverwinnen proberen de ouders hun acties extra slagkracht te geven.

Voorlopig geen soep op maandag

De tekorten zijn niet alleen nadelig voor het comité, ook ouders en leerlingen zien ervan af. “We zijn voorlopig gestopt met soep aan leerlingen aan te bieden op maandagmiddag omdat we daar gewoon geen centen voor hebben. We hebben nog al die openstaande rekeningen”, vertelt Jeroen.

Het oudercomité diende intussen een klacht in bij de politie. De zaak ligt momenteel in handen van het parket. T.V.H. reageert bedroefd en vertelt dat ze vastberaden is om haar fout recht te zetten. Maar het oudercomité kan daar niet op wachten. “Dat is ons geld niet, maar het geld van iedereen die onze acties sponsorde. We moeten er vaart achter steken”, besluit Jeroen.