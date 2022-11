De glühwein staat te pruttelen in de pot, de gepofte kastanjes dansen op de hete plaat. We trekken vandaag de grens over op zoek naar sfeervolle kerstversiering, originele eindejaarsgeschenken en tussendoor een eet- en drinkbaar hartverwarmertje. Dit is een selectie opmerkelijke kerstmarkten in nabije steden in onze buurlanden.