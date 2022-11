Hoe zal de oorlog tussen Oekraïne en Rusland in 2023 lopen? Drie mogelijke scenario’s doorgelicht

De oorlog in Oekraïne zal ook in 2023 blijven duren. Zoveel is nu al duidelijk. Het is alleen de vraag in welke richting het verder zal evalueren. Zet Oekraïne zijn heroveringstocht verder of kan Rusland zich tijdens de wintermaanden herstellen? The Economist beschreef drie mogelijke scenario’s. Wij vroegen defensiespecialist Sven Biscop (UGent) hoe waarschijnlijk die zijn.