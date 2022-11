Alex Agnew verplaatst shows in Heusden-Zolder door ziekte: “We hebben uit het verleden geleerd”

“The doctor says no”, laat Alex Agnew via de sociale media weten. — © Frank Abbeloos

De Antwerpse komiek Alex Agnew is ziek, en ziet zich genoodzaakt zijn shows van vrijdag 25 en zaterdag 26 november in cultuurcentrum Muze te verplaatsen naar juni.

“The doctor says no”, laat Alex Agnew via de sociale media weten. “Sorry Bergen op Zoom en Heusden-Zolder, geen shows dit weekend. But I’ll be back.” Voor Cultuurcentrum Muze in Heusden-Zolder betekent dat dat de gekochte tickets geldig blijven tot dinsdag 13 en woensdag 14 juni, de nieuwe data voor zijn shows.

Of Alex Agnew ernstig ziek is? “Nee, hoor”, klinkt het bij zijn management. “Hij heeft een dikke verkoudheid. Maar we hebben uit zijn verleden en van de dokter geleerd dat het beter is om een week uit te zweten dan het erger te maken door toch koppig het podium op te stappen.”