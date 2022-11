Marcus Kee had een wel erg ambitieus aanzoek in gedachten. De man wilde de zijn vriendin Nicole Anne Low ten huwelijk vragen tijdens een fotoshoot op een boot in Singapore. Terwijl de dame poseerde vanop het vaartuig, stond Marcus op een wakeboard klaar om op één knie te gaan. Dat deed hij ook, al liep het vervolgens compleet mis.