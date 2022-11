Man die dreigde van stelling te springen op De Brouckèreplein, is veilig afgedaald

Archiefbeeld: Zaterdagavond kon de brandweer dezelfde man uit een kraan halen aan het De Brouckèreplein in Brussel. — © Brandweer Brussel

De man die op het De Brouckèreplein in Brussel dreigde van een 15 meter hoge stelling te springen, is veilig teruggekeerd op de begane grond. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De man was rond het middaguur op de stelling geklommen en dreigde te springen maar een onderhandelaar van de federale politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij werd via een luchtladder van de brandweer in veiligheid gebracht en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gaat om dezelfde man die zaterdagavond ook al in een mobiele kraan op het De Brouckèreplein was geklommen en toen door de brandweer moest naar beneden gehaald worden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be