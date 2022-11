Twee Genkse broers met drugs betrapt aan station in Bilzen

Bilzen

Twee Genkse broers (17 en 19 jaar) hebben woensdag nadat in hun auto drugs was gevonden een tijdje in de politiecel van Bilzen gezeten. De auto waarin de twee zaten, werd in de buurt van het station in Bilzen aan de kant gezet. De jongemannen hadden marihuana en ketamine bij. In de middenconsole en de koffer lagen nog een weegschaal en een apparaatje om vacuüm te verpakken.

De twee broers werden in de boeien geslagen. Bij huiszoekingen werd geen drugs aangetroffen. Er dook wel een geseinde nummerplaat op.

Beide verdachten werden verhoord door de lokale recherche en mochten na het nemen van foto’s en vingerafdrukken, gaan. Ze zullen zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Hun auto werd in opdracht van het Parket Limburg, gerechtelijk in beslag genomen. mm