Riemstenaar zet Nederlander aan tot verkrachting dochtertje (4): “We speelden een rollenspel”

De bal ging aan het rollen toen twee 13-jarige Nederlandse vriendinnen naar de politie stapten met een zeer opmerkelijk verhaal. Ze zouden op 21 augustus 2020 online benaderd geweest zijn door de veertiger die hen probeerde overtuigen om hun buik, borsten en geslachtsdeel te tonen via de webcam. Toen de tienermeisjes dat weigerden, dreigde de man ermee om zijn vierjarig dochtertje, dat in beeld te zien was, live te straffen. Het videogesprek werd afgebroken, maar de meisjes deden wel aangifte uit bezorgdheid over het lot van het kleutertje.

De moeder van een van de tienermeisjes nam het woord tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechtbank. “Mijn dochter dacht echt dat het kind in gevaar was en dat ze het moest redden. Wij wisten als ouder niet wat er precies gebeurd was. Ze zou tijdens de saaie coronaperiode op haar kamer wat gechat hebben. Het is pas toen we contact kregen met justitie dat we wisten dat onze dochter slachtoffer was in een zaak rond kinderporno. Ik heb er geen woorden voor”, zo stelde de vrouw. Voor haar dochter wordt een schadevergoeding van 3.000 euro gevraagd omdat het meisje mentaal zwaar onder de gebeurtenis lijdt.

Live gestreamd filmpje

Na de klacht van de twee tienermeisjes kwamen er volgens de procureur nog meerdere soortgelijke klachten binnen bij de politie. Uit nazicht van het IP-adres werd de veertiger uit Riemst ontmaskerd. De huiszoeking die op 10 september 2020 werd uitgevoerd, was ook positief. “Tijdens de analyse van de in beslag genomen gegevensdragers vonden we een zeer grote hoeveelheid kinderporno”, zo stelde de Tongerse aanklager. “Ook het bewuste filmpje dat de slachtoffers te zien kregen, stond erop.”

Uit onderzoek bleek dat de tienermeisjes een eerder opgenomen filmpje te zien kregen, en dus geen live beelden van de veertiger en zijn dochtertje. Hij deed zich volgens de aanklager louter voor als de persoon in beeld - een vader die zijn kind zou straffen - om de meisjes op die manier onder druk te zetten.

Het filmpje bekwam hij eerder door te chatten met een Nederlandse man. Dat was de echte persoon die in het filmpje te zien was. De veertiger deed zich in dat gesprek voor als jong meisje. Zo kon hij de man – volgens de aanklacht – aanzetten om ‘als slaaf’ zijn vierjarig dochtertje seksueel te misbruiken in beeld. Dat filmpje werd opgenomen en de Riemstenaar had het in zijn bezit om later te gebruiken in zijn eigen chatsessies. “Hij deed dan alsof hij dat filmpje live streamde en hijzelf in beeld te zien was”, aldus de procureur. “Het gaat om zeer extreme en perverse feiten.”

Celstraf met uitstel

De man moest zich uiteindelijk verantwoorden voor de aanranding van de eerbaarheid , het bezit en de verspreiding van kinderporno en het aanzetten tot verkrachting van het minderjarige kind. De Riemstenaar riskeert voor alle feiten samen een gevangenisstraf van veertig maanden met gedeeltelijk uitstel onder voorwaarden, een geldboete van 4.000 euro en een ontzetting uit de rechten.

De man gaf toe dat hij het filmpje verspreidde. “Het gaf me een kick om het aan anderen te laten zien. Tja, ik ben dom geweest”, zo sprak hij voor de Tongerse rechter. Wel ontkent hij dat hij de Nederlander in beeld heeft verplicht om zijn dochtertje te misbruiken. “We speelden een rollenspel waarin ik opdrachten zou geven. Dat is wat uit de hand gelopen, maar ik heb niet specifiek iets over zijn dochter gezegd.”

Zijn raadsman, meester Bert Partoens, vraagt een celstraf met uitstel onder voorwaarden zodat de man zijn eerder opgestarte begeleiding kan verderzetten. Partoens verwijst daarbij ook naar het gezinsleven van de veertiger. “Dit slaat alle verbeelding. Toen bleek dat hij hiermee bezig was, sloeg dat bij zijn gezin in als een bom. Hij is de next door neighbour, hij heeft vast werk en is zelf een vader van drie kinderen. Een modelgezin, eigenlijk. Hij is niet de man van grote woorden, maar hij beseft wel degelijk zijn fout en heeft onmiddellijk actie ondernomen door in begeleiding te gaan. We zijn ondertussen twee jaar verder en hij heeft zijn leven heropgebouwd.”

Vonnis volgt op 22 december.