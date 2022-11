GETEST. De eindejaarscollectie van Nespresso en Pierre Hermé ★★★☆☆  

De jongste in het rijtje is de bekende Parijse patissier en chocolatier Pierre Hermé. Hij creëerde voor Nespresso een eindejaarscollectie met, wat dacht u, een chocolaatje van pure chocolade geparfumeerd met de zeldzame Nepalese Timurpeper. en een kaneelkoekje met frambozenaroma. Maar ons is het toch vooral om de koffie te doen. Die komt in drie variëteiten. De Infiniment Espresso is gebrand met bonen uit een specifieke Colombiaanse regio, en met zijn gelaagd karakter, balancerend tussen fruit en granen, is het onze favoriet. Maar wie tuk is op koffie met een toegevoegd aroma, wordt goed bediend met de Saveur Noisette en Saveur Framboise waarin we nadrukkelijk hazelnoot en framboos ruiken én proeven. Wie zich rept kan nog net op tijd een adventskalender halen, met daarin de drie Hermécreaties, klassieke Nespressofavorieten en een verrassingsgeschenk.

Pierre Hermé x Nespresso Nespresso Infiniment Espresso, 0,49 (Original) en 0,58 euro (Vertuo) per capsule. Gourmand Saveur Noisette en Fruité Saveur Framboise, 0,49 (Original) en 0,71 euro (Vertuo) per capsule. Adventskalenders 47 (Original) en 52 euro (Vertuo). ★★★☆☆