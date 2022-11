Sven Sleypen, hier in het shirt van Hasselt, als kapitein. Hij werd begin oktober doorgestuurd en snel opgepikt door PIBO. — © Jill DELSAUX

Ze leven er al een poos naartoe, naar hun onderlinge confrontatie vrijdag in sporthal Alverberg. Kan je het FULL Hasselt en PIBO Belisia kwalijk nemen? Zie hier negen goeie redenen waarom deze derby op speeldag negen echt de moeite is om van kortbij te volgen. En waarom het ook de keuzematch is op Eleven Sports.