GETEST. Tripel Louvaniste van Brouwerij Breda ★★★★☆

Een echte Leuvense tripel, gebrouwen in Leuven. Fruitige, aangename, geuren, zoals van banaan, watermeloen, vers stro, zoete appel. Het donkerblonde bier proeft volmondig, met een brede appelsmaak. In de afdronk licht bitter, met toetsen van calvados. Eindigt redelijk zoet. Er blijft nog wat suiker in je mond.

Brouwerij: Breda, Leuven Alcoholvolume: 8,5 graden Schenktemperatuur: 10-12°C Lekker bij: Witloof met ham Bewaren: 3 jaar

(acp)

Geproefd door Marc Jansen, Sam Croonen, Dirk Van Dyck en André Peeters.