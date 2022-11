Vanavond starten de Rode Duivels aan hun WK met een wedstrijd tegen Canada. Wie zeker niet voor de buis zal zitten is Rick De Leeuw. En dat komt niet omdat de inwoner van Heks een Nederlander is, maar omdat hij walgt van de wanpraktijken die in Qatar plaatsvinden. Van het schenden van de mensenrechten tot het verbieden van de regenboogaanvoerdersband, De Leeuw wil er allemaal niet van weten. En dat maakte hij duidelijk tijdens Christiaens & Company