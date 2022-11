Nostalgie in WZC Dorpvelt: bewoners kunnen plaatjes draaien op jukebox

Zonhoven

De tafels en stoelen gingen deze week aan de kant in woonzorgcentrum Dorpvelt in Zonhoven. “Het is immers de week van de ouderenzorg”, legt orthopedagogisch medewerker Tanja Ceelen uit. “Dan verwennen we onze inwoners graag nog wat extra. We hebben nu een ultramoderne jukebox in het cafetaria die op verzoek muziek afspeelt. Niet met krakende plaatjes zoals vroeger, maar met helder klinkende cd’s. Er was ook al een verwenontbijt en we organiseren nog een ‘prijzenkien’. Dankzij gulle lokale handelaars kunnen we alle inwoners van een prijsje voorzien. We denken bovendien aan de gezondheid. Wie beweegt, blijft langer gezond. Daarom hebben we ook wat bewegingsactiviteiten op het programma staan.” (toro)