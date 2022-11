Nieuwe speelzone op komst aan Halve Maan in Diest, volgende maand beslist provincie over zwembaden

Diest

Er komt een nieuwe speelzone in de Halve Maan in Diest. Dat is vandaag beslist op de provincieraad. De nieuwe speeltuin komt er in zone Lommerrijk en is een aanvulling op het grote speellandschap dat in mei al werd geopend. Of er in de provinciedomeinen van Diest en Kessel-Lo een nieuw zwembad, een zwemvijver of gewoon waterrecreatie komt, is nog niet zeker. Daar beslist de provincie pas volgende maand over.