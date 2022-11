Jonge Riemstenaartjes ontvangen Sint en Pieten in de bib

Riemst

Woensdag 23 november was het uitzonderlijk druk in de openbare bibliotheek van Riemst. Ruim 50 kinderen ontvingen er de Sint en zijn Pieten tijdens het maandelijkse voorleesuurtje.

“Nadat bekend werd dat de Sint ons zou bezoeken, liepen de inschrijvingen ontzettend snel binnen”, zegt bibliothecaris Monique Lenaerts. Voor de gelegenheid was de Goedheilig man vergezeld van Klunspiet, Voorleespiet, Chaospiet en Voetbalpiet. Die laatste paste even voor het WK voetbal in Qatar om mee naar Riemst te komen. Samen met de Sint bracht Voorleespiet onder meer het boeiende verhaal van Boer Boris en een paard voor Sinterklaas, waarbij de kinderen actief betrokken werden. Nog voor het gezelschap vertrok, ontvingen alle Riemstenaartjes een zakje snoep en bekende de Sint dat hij ook geregeld de bib bezocht, want hij is een grote fan van strips, met name van Suske en Wiske. (eva)