BOB start vrijdag wintercampagne onder het motto “BOB beschermt levens”

De wintercampagne van BOB start morgen/vrijdag en kent als slogan “BOB beschermt levens”. Dat de problematiek drinken en rijden nog steeds erg aanwezig is in ons land, blijkt uit de cijfers: in de eerste negen maanden van dit jaar gebeurden er volgens Vias Institute 3.138 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol, het hoogste aantal sinds 2016.

In de laatste drie jaar heeft één Belg op de drie (36 procent) minstens één alcoholcontrole ondergaan, wat bewijst dat de pakkans reëel aanwezig is, aldus een enqûete van Vias Institute afgenomen bij ruim 1.000 Belgen. Maar na twee coronajaren met beperkingen komt het fenomeen van drinken en rijden opnieuw vaker voor. In het eerste half jaar van 2022 liepen 22.779 bestuurders tegen de lamp bij een controle door de lokale of federale politie, dat zijn er 126 per dag. Tussen januari en oktober gebeurden er ook 3.138 ongevallen waarbij de bestuurder te veel gedronken had, vorig jaar waren er dat in diezelfde periode nog ‘maar’ 2.489.

Volgens minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) kan België niet fier zijn op deze resultaten en moeten we blijven streven naar nul verkeersdoden. “Er is ons land een te grote sociale acceptatie van alcohol achter het stuur, veel groter dan in veel andere landen”, klinkt het. De minister wil daarom werken aan een mentaliteitswijziging, “want net als overdreven snelheid, gsm’s achter het stuur of drugs is alcohol in België elk jaar een belangrijke killer in het verkeer. Op het juiste moment moeten we daarom ook elk BOB zijn. Het enige dat je mag gebruiken als je rijdt, is je stuur.”

Aanspreken op gedrag

Uit de enquête van Vias blijkt verder dat Belgen nog meer kunnen ingrijpen als ze zien dat iemand aanstalten maakt om dronken achter het stuur te kruipen. Bijna de helft (48 procent) beweert een dronken vriend of vriendin naar huis te brengen als die te veel gedronken heeft, 13 procent maakt een opmerking, maar laat de bestuurder zelf de keuze om al dan niet te rijden. Wanneer de persoon die te veel gedronken heeft een onbekende is, zijn we veel minder geneigd om hem of haar aan te spreken op zijn gedrag. Een kwart van de mensen (24 procent) zegt in dat geval helemaal niets, slechts 10 procent brengt de dronken persoon naar huis.

“Blijkbaar nemen veel mensen in ons land toch nog het risico om achter het stuur te kruipen als ze gedronken hebben en denken ze ‘het zal mij wel niet overkomen, ik ga geen rijvaardigheid verliezen’. Maar we zien in die cijfers dat er nog altijd veel ongevallen gebeuren, dus moeten we hierop versterkt inzetten”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Wij zijn als partij al langer voorstander van een rijbewijs met punten, zeker ook voor mensen die zich herhaald schuldig maken aan die overtredingen. Dat is een discussie die momenteel loopt binnen de federale regering.”

Extra controles

Omdat het aantal alcoholgerelateerde ongevallen opnieuw in de lift zit, pakt de wintercampagne uit met de slogan “BOB beschermt levens”. “BOB zorgt namelijk niet alleen voor zichzelf, de andere inzittenden, maar zeker ook voor alle andere weggebruikers onderweg”, aldus Vias Institute. Er komt een reclamespot, met als leidraad het nummer ‘It’s my Life’ van Dr. Alban, waarin drie vrienden na een partij voetbal terugkeren naar huis en onderweg verschillende soorten weggebruikers tegenkomen. Ook worden er langs snelwegen affiches opgehangen met de reclameslogan ‘BOB beschermt levens’ en als baseline ‘Wie rijdt, drinkt niet’.

Vanaf morgen/vrijdag tot 30 januari zullen de lokale en de federale politie in heel het land extra controles uitvoeren op rijden onder invloed. Zowel tijdens het WK Voetbal als tijdens de volledige eindejaarsperiode mogen bestuurders zich op elk moment van de dag en op elke locatie verwachten aan mogelijke controles, aldus Vias. “Er is veel enthousiasme bij de wegpolitie om bij te dragen aan de verkeersveiligheid, ze gaan daarom heel gerichte controles doen op plekken en op momenten waar er alcohol gebruikt wordt. Op die manier kunnen wij vanuit de politie bijdragen aan verkeersveiligheid”, besluit Verlinden.