Welke wijn koop je voor de feesttafel? Alain Bloeykens tipt twintig feestwijnen en koppelt er gerechten aan

Nauwelijks nog een maand en we zitten weer met zijn allen rond de feesttafel. De keuze van de gerechten ligt vaak al weken vast, de beste ingrediënten worden in huis gehaald, her en der wordt er zelfs een heuse try-out georganiseerd, maar al even vaak wordt de wijn stiefmoederlijk behandeld of zelfs ronduit vergeten. Foei! Geen excuses dit jaar want we speurden ruim vooraf naar nieuwigheden én koopjes op het schap. Zowel heuse klassiekers als verrassende alternatieven. En als bonus koppelen we er nog een feestgerecht aan.