Neos Kuringen krijgt tips om jeugdig ouder te worden

Op woensdag 23 november was klinisch ouderenpsycholoog Luc Van de Ven te gast bij Neos Kuringen voor een lezing over ‘jeugdig ouder worden’. “Een thema dat ons allen aanbelangt”, klinkt het.

“In de lezing maakte Luc Van de Ven ons duidelijk dat ouderdom helaas mindere kanten kent”, vertellen de Neos-leden. “Ziekte, het overlijden van een partner, onzekerheid en angst, depressieve klachten, parkinson, dementie… We kunnen het niet omzeilen, maar we kunnen er wel mee leren omgaan. Van menig voorbeeld dat hij vanuit zijn ervaring wist te vertellen, herkenden we voor een groot deel onze levenservaring. Iedereen ging tevreden naar huis en er was vooral veel goesting om met de vele leuke tips aan de slag te gaan. We zijn ervan overtuigd dat deze lezing nog vaak ter sprake zal komen in de huiskamers en op volgende Neos-bijeenkomsten.”