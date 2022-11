Maasmechelen

Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag op drie plaatsen in Opgrimbie toegeslagen. Er werd ingebroken in een huis in de Rootstraat, de Daalbroekstraat en de Van Lauwstraat. Telkens werd er aan de achterkant een raam of een deur geforceerd. De buit bestaat uit juwelen, geld en handtassen. mm