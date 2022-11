Twitter doekt Brussels kantoor op en wekt bezorgdheid op over naleven EU-richtlijnen

Nadat twee spilfiguren afgelopen week opstapten, doekt Twitter het hele Brusselse kantoor op, zo meldt Financial Times donderdag. Bij de Europese Unie wekt de sluiting volgens de zakenkrant bezorgdheid op over het naleven van de strenge digitale richtlijnen.

Julia Mozer en Dario La Nasa, die volgens vijf bronnen vorige week hun post verlieten, waren verantwoordelijk voor Twitters digitaal beleid in Europa en hielden zich bezig met de invoer van het pakket wetten uit de Digital Services Act (DSA). Vanuit het relatief kleine kantoor in Brussel werd zo voor de hele regio toegezien op het naleven van de EU-richtlijnen, die vaak strenger zijn dan in de VS.

Door de sluiting heerst twijfel onder EU-kopstukken dat de invoer van de DSA wel zal slagen. Donderdag zal de Europese Commissie cijfers publiceren die zouden aantonen hoezeer Twitter achterstaat in de strijd tegen desinformatie.

In november stapte ongeveer de helft van de 7.500 wereldwijde Twitter-werknemers op, nadat de nieuwe CEO, Elon Musk, hen voor een ultimatum stelde: “extreme hardcore” zijn en lange intense dagen maken of vertrekken. Ook in Brussel kozen heel wat medewerkers voor het tweede. Hoewel Julia Mozer en Dario La Nasa inititeel nog bij het bedrijf bleven werken, gooiden ook zij afgelopen week de handdoek in de ring.

Zowel Mozer en La Nasa weigerden te reageren bij Financial Times. Bij Twitter was niemand beschikbaar voor een reactie.