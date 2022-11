Leuvense aanvalsleider Hendrik Tuerlinckx benadert topvorm van zijn beste periode bij Roeselare: “Ik voel ik me veel vrijer”

Wees er maar zeker van dat ze dezer dagen bij Haasrode Leuven geen moeite hebben om slaap te vatten. Na drie opeenvolgende zeges, waaronder de spectaculaire 3-2 tegen topploeg Maaseik, voelt iedereen zich terug kiplekker. En dat was nog niet zo lang geleden even anders na de toen nog onverwachte thuisnederlaag tegen Gent en de bekeruitschakeling door Aalst.

“Maar de voorbije twee weken hebben we onszelf in een zeer goede flow gespeeld”, bevestigt aanvoerder Hendrik Tuerlinckx. “Na de misstap tegen Gent was ik toch even heel erg gefrustreerd, maar als je ziet waar zij nu staan (op de eerste plaats, khk) kan ik het ondertussen wel al beter plaatsen. Al hadden we het ook echt wel nodig om tegen Guibertin en Maaseik vijf op zes te halen. Daardoor staan we zeker waar we moeten staan.”

Wat vooral veel plezier doet, is dat de Leuvenaars eindelijk laten zien dat ze kunnen terugvechten uit een benaderde positie. Situaties waar ze eind vorig en begin dit seizoen ofwel te snel het kopje lieten hangen ofwel verkeerde beslissingen namen.

“We zijn op dat vlak duidelijk gegroeid en dat maakt me blij”, vertelt Tuerlinckx. “Kijk, als we goed zijn, dan zijn we echt goed. Zoals de laatste drie sets tegen Maaseik, dat was van het beste dat we dit seizoen al hebben laten zien. Of het eerder geluk of kunde was? We zijn terug in de wedstrijd gekomen door serverend en tactisch prima bij te sturen, terwijl Daan De Saedeleer fantastisch inviel. Soms zit het in de kleine dingen, al forceer je die vaak zelf.”

Straffe Hendrik zit er natuurlijk zelf ook voor iets tussen. De aanvalsleider was in de laatste drie sets onnavolgbaar en in de tiebreak zelfs helemaal on fire met een indrukwekkend aanvallend percentage van acht op acht. Misschien zagen we voor het eerst zelfs de Tuerlinckx terug van hoe we hem herinneren van in zijn beste dagen bij Roeselare?

“Sinds een drie weken voel ik me veel vrijer en fysiek gezien op het niveau van vroeger. Afgelopen zomer, die verlopen is zonder de nationale ploeg, heeft me veel deugd gedaan. Al kan het nog altijd beter, zoals mijn efficiëntie in opslag. Daar zal ik aan blijven werken.”

Met de Leuvense aanvoerder in topvorm zouden we de voorbije jaren zeker gesteld hebben dat Borgworm een hapje wordt. Maar de tegenstander van zondagavond is dit seizoen absoluut geen vogel meer voor de kat. Getuige onder meer de ongeslagen thuisreputatie en de nipte 3-2-nederlaag in Maaseik.

“Het is een team zoals Guibertin dat op veel enthousiasme teert en met een mindset speelt van ‘niets moet’. Dat maakt ze heel gevaarlijk. Het wordt voor ons een cruciale wedstrijd, want als we winnen, dan zetten we hen toch al op een mooie kloof in functie van de play-offs. We moeten hyper gefocust zijn”, besluit Tuerlinckx.