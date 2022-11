Zwitserland dankt zege tegen Kameroen aan... Kameroener

Sleutelmoment: Doelman Yann Sommer pakte al vroeg een poging van Mbeumo en vervolgens het geluk dat Toko Ekambi de rebound over mikte. Daar kwam Zwitserland goed weg.

Man van de match: het gevaar bij Zwitserland kwam vooral van Xherdan Shaqiri. Hij gaf de assist voor de 1-0. Vargas had op zijn aangeven ook de 2-0 kunnen maken.

Hem gaan we ook onthouden: Breel Embolo, de doelpuntenmaker van Zwitserland die niet juichte omdat hij geboren is in Kameroen

Juichen deed Breel Embolo niet, toen Shaqiri hem vanaf de rechterkant de 1-0 aanbood. Dat had hij vooraf beloofd. De Zwitserse international wordt namelijk verscheurd tussen twee landen. Embolo werd geboren in Kameroen, maar groeide op in Zwitserland. Zijn vakanties brengt hij evenwel door in Kameroen, waar zijn vader nog woont en waar hij inmiddels ook een pak van de internationals kent. Hij had zelfs voor de nationale ploeg kunnen kiezen, maar uiteindelijk opteerde hij al sinds de U16 voor Zwitserland. “Sinds ik koos om Zwitserland te vertegenwoordigen, was er altijd een deel van me dat voor mijn geboorteland wilde spelen”, zei de spits van Monaco. “Maar je kan niet doen wat wel op clubniveau kan en voor twee verschillende landen spelen.”

De eerste en enige goal, meteen na de rust, viel tegen de spelverhoudingen. In de eerste helft waarin vooral scherp verdedigd werd, had Kameroen een licht overwicht. Een zeer Belgisch getint Kameroen zelfs. AA Gent-verdediger Michael Ngadeu mocht niet mee naar Qatar, maar in de basis stonden wel ex-Rouche Collins Fai, Hongla die bij Antwerp speelde, KV Mechelen-speler Gouet en Jean-Charles Castelletto, op een blauwe maandag bij Club Brugge (en een rode dinsdag bij Moeskroen). Hongla kreeg een kansje maar Zwitserland heeft nog altijd de oerdegelijke Sommer in doel. Die duwde het balletje weg. Maar de goal moest ervoor al gevallen zijn. Een actie over links, via Mbeumo, eindigde op de vuisten van Sommer. Waarna Toko Ekambi de rebound over mikte.

Zwitserland had moeite om openingen te vinden in de eerste helft. Alleen op spelhervattingen had La Nati mogelijkheden. Widmer maar vooral Man City-verdediger Akanji puurden niet genoeg uit een kopkans. De vroege voorsprong in de tweede helft bracht echter meer ruimte, aan beide kanten. Kameroen rekende op Choupo-Moting, in bloedvorm bij Bayern, met een actie langs de achterlijn. Of op Napoli-middenvelder Anguissa. Ze kwamen niet voorbij Gladbach-doelman Sommer.

Ook zijn collega Onana eiste een hoofdrol op. Bij Zwitserland kwam het gevaar vooral van Shaqiri aan de rechterkant, maar alweer een goeie pass op Vargas, eindigde op de keeper van Kameroen. Embolo kwam dicht bij een tweede doelpunt, maar Anguissa ruimde tijdig op. Het slotkwartier bracht offensieve wissels aan beide kanten, maar De Ontembare Leeuwen bleven tandenloos. Het was Zwitserland dat via Xhaka en Seferovic nog het dichtst bij een doelpunt kwam.

De Kameroense bondscoach Song zag het machteloos aan. De Kameroense bondsvoorzitter Samuel Eto’o zei voor het toernooi nochtans dat Kameroen wereldkampioen kan worden. En hij meent dat. Tja, mocht hij zelf nog spelen misschien.

Zwitserland: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (90’ Cömert); Freuler, Xhaka; Shaqiri (72’ Okafor), Sow (72’ Frei), Vargas (82’ Rieder); Embolo (72’ Seferovic)

Kameroen: Onana; Fai, Castelletto, N’Koulou, Tolo; Anguissa, Gouet, Hongla (68’ Ondua); Mbeumo (81’ Ngamaleu), Choupo-Moting (74’ Aboubakar), Ekambi (74’ N’Koudou)

Doelpunten: 48’ Embolo (Shaqiri) 1-0

Gele kaarten: 36’ Fai, 64’ Elvedi, 83’ Akanji

Scheidsrechter: Facundo Tello (Arg)