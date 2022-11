Wim De Paepe verovert brons op WK para-triatlon

Op het WK para-triatlon in Abu Dhabi heeft Wim De Paepe de bronzen medaille veroverd in de categorie PTS2 (staande para-triatlon met ernstige handicap).

De Paepe, van wie het rechterbeen geamputeerd werd, finishte na 750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen in 1u09:52. Hij moest enkel de Fransman Jules Ribstein (1u08:01) en de Spanjaard Lionel Morales (1u09:20) laten voorgaan.

“De doelstelling van het podium werd bereikt met deze derde plaats”, reageert De Paepe in een persbericht van het Belgian Paralympic Committee (BPC). “Ik moet toegeven dat ik hoopte op een betere plaats, minstens de tweede. Maar door een nogal matige fietsbeurt eindigde ik op de derde plaats. Ik zal nu het positieve onthouden en me concentreren op de voorbereiding van het seizoen 2023. Ik ga in de winter hard trainen op de fiets om hierin progressie te boeken en ik kom volgend seizoen in topvorm terug.”

Ook vorig jaar behaalde De Paepe brons op het WK.