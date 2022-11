Bestuurder hangt touw tussen wagen en laadpaal, maar krijgt toch stevige boete

Een bestuurder zag zijn kans schoon om een parkeerplaats voor een elektrische wagen in te palmen in de Nederlandse gemeente Middelburg. Hij dacht de stadstoezichters te slim af te zijn door een touw tussen de tankklep en de laadpaal te hangen. Maar alle creativiteit ten spijt, kan de bestuurder nu toch een stevige boete betalen.

“Nu hebben wij al veel gezien, maar een stuk touw in je tank klep stoppen laad toch wel slecht op hoor. Deze iets wat aparte uitvinding levert de eigenaar van dit voertuig toch een beschikking op”, zo schrijft het team Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte van Middelburg op Instagram.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De bestuurder van de Volvo (mét benzinemotor) kreeg een boete van maar liefst 109 euro, en dat voor een parkeerplaats waar een dagtarief van 2,80 euro per 60 minuten geldt.

Ook in ons land kan je beboet worden als je parkeert op een plek die uitsluitend bedoeld is om elektrische wagens op te laden. Bovendien moet je wagen (100% elektrisch of plug-in hybride) aan de laadpaal aangesloten zijn. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 58 euro.

inke