Opvallend beeld tijdens Sporza Wintercircus, het VRT-programma rond België-Canada, woensdagavond. In het publiek had iedereen ofwel met een hoofdtelefoon op ofwel oortjes in. Die oortjes zullen er altijd zijn, de hoofdtelefoons enkel bij de Rode Duivels-matchen. Maar waarom is dat nodig?