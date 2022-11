Het duel tussen Schoonbeek-Beverst en KVK Wellen is er eentje tussen de nummers vijf en zes in derde afdeling VV B. Schoonbeek-Beverst moet winnen om de aansluiting met de top van het klassement te behouden, de bezoekers uit Wellen kunnen zich bij winst in de top vier nestelen. Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, de Zuid-Limburgse derby live uit. Aftrap zaterdagavond 19u30!