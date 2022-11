Charles Michel op 1 december in Peking voor gesprek met Xi Jinping

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, reist op 1 december naar Peking voor een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Dat heeft Michel donderdag bekendgemaakt via twitter. De Europese en Chinese leider zullen het hebben over zowel wereldwijde uitdagingen als thema’s van gemeenschappelijk belang.

De ontmoeting komt er in een context van intense debatten tussen Europeanen over de manier waarop de Unie zich moet positioneren tegen China. Charles Michel moet aan de ene kant rekening houden met een land als Duitsland, dat grote economische belangen heeft in China, en andere landen zoals Litouwen, die zich de woede van Peking op de hals hebben gehaald door de banden aan te halen met Taiwan.

Eerder deze maand had Michel de Chinezen al opgeroepen Rusland ervan te overtuigen het internationaal recht te respecteren in Oekraïne. Maar nog in november werd de uitzending van een toespraak van Michel bij de opening van een beurs in Shanghai geannuleerd. Volgens Europese diplomaten wilde Peking die speech voor een deel censureren. Het ging over verwijzingen naar de Russische oorlog in Oekraïne. Dat ligt gevoelig in China, dat zich officieel neutraal voordoet, maar een belangrijke strategische partner van Rusland blijft.

De relaties tussen de EU en China zijn verslechterd sinds er wederzijdse sancties werden ingevoerd na beschuldigingen van mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang. Volgens een formulering die in 2019 groen licht kreeg, beschouwt de Europese Unie China als een “partner, een economische concurrent en een systemische rivaal”.