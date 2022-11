Thibaut Courtois stopt in 2022 meer dan de helft van de strafschoppen die hij tegen krijgt: “Dat is dus niét een slecht punt bij mij”

Was hij geprikkeld door de berichten die verschenen dat hij te weinig penalty’s pakte? Ze waren hoe dan ook terecht voor een doelman van zijn niveau. Tussen zijn debuut in 2010 bij Genk en het einde van het kalenderjaar 2021 kreeg hij 55 strafschoppen tegen en daar hield hij er maar acht van tegen. Dat is ocharme 14 procent, één op acht. Dit jaar zit hij aan 5 gestopte strafschoppen op 9. Dat is een reddingspercentage van 56 procent, meer dan één op twee.

Op vorige EK’s en WK’s maakten we ons nog zorgen: Thibaut Courtois stopt geen strafschoppen. We besteedden er artikels aan en stelden zelfs voor de Louis van Gaal-truc toe te passen als het ooit tot een strafschoppenreeks na 120 minuten zou komen: zet dan specialist Simon Mignolet in het doel. Dan hebben de Duivels meer kans om de serie te winnen. Op het WK 2014 in Brazilië verwisselde Louis van Gaal in de slotminuut doelman Jasper Cillessen door Tim Krul en Oranje won in de kwartfinales van Costa Rica met strafschoppen. Die redenering.

Al bijna meer strafschoppen gestopt dan in de elf jaar voordien

Wat zijn de tijden veranderd. Thibaut Courtois stopte tegen Canada al zijn vijfde strafschop dit kalenderjaar. Dat zijn er 5 op 9 in 2022. Hij moet vertrouwen gekregen hebben dit jaar, want van de eerste drie strafschoppen die hij dit kalenderjaar te verwerken kreeg, ging er geen enkele binnen.

“Tja, het wordt soms wat ten onrechte gezegd dat dit een slecht punt is bij mij”, zei Courtois na de wedstrijd. “Men beweert dat ook snel, want de laatste twee jaar heb ik op dat vlak veel betere statistieken. Al is er ook wat geluk mee gemoeid.”

Toch niet helemaal. “Ik had de strafschoppen goed bestudeerd”, vervolgde de doelman. “Davies trapte er weliswaar nog maar twee, maar allebei rechts. Ik solde wat met hem en zo lukte het.”

Alweer een historische mijlpaal voor de doelman. Hij is nu de eerste keeper die voor België een penalty stopte op een WK sinds het begin van de waarnemingen in 1966. Straffe doelman. Maar dat wisten we al natuurlijk.

© AFP