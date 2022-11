Schepen neemt ontslag uit onvrede met het beleid: “Mijn vrouw was bang voor mijn gezondheid”

Hechtel-Eksel

Schepen Jacky Snoeckx (67) neemt op 31 januari ontslag uit het schepencollege van Hechtel-Eksel en de gemeenteraad, waarin hij maar liefst 34 jaar zetelde. Met spijt, want hij is ontgoocheld en kan zich niet meer vinden in het huidige beleid onder burgemeester en ooit politieke vriend Jan Dalemans. “Ik wil niet worden meegetrokken in dossiers waar ik nu al mijn twijfels over heb”, stelt Snoeckx.