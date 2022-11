Politie gaat voetgangers aansporen om meer fluo te dragen

In de politiezone LRH raken jaarlijks gemiddeld 40 voetgangers betrokken bij een ongeval. Door de voetganger met de slogan ‘Zet jezelf in de kijker’ erop te wijzen dat ze mits een goede zichtbaarheid sneller worden opgemerkt door bestuurders van andere voertuigen, wil de politie dat cijfer terugdringen.

© Politie LRH

“Wij stellen vast dat mensen vaak niet de reflex hebben om een fluohesje aan te trekken wanneer ze ’s avonds nog een rondje gaan joggen of even de hond uitlaten,” zegt korpschef Philip Pirard. “Fluorescerende kledij zorgt ervoor dat je al zichtbaar bent op 150 meter, met donkere kleding is dat amper 20 meter. Nu de klok werd omgezet en het ’s avonds al snel vroeg donker is, willen we onze inwoners er nog eens op wijzen hoe belangrijk het is om als zwakke weggebruiker goed zichtbaar te zijn.”

Fluo boodschappen

In samenwerking met de verschillende gemeenten van de politiezone worden er in de loop van de komende weken fluorescerende boodschappen op voetpaden en wegen gezet. “De verschillende gemeenten van de politiezone namen zelf al een aantal initiatieven rond zichtbaarheid,” zegt Steven Vandeput, voorzitter van het politiecollege. “Maar omdat we dit thema niet genoeg in de kijker kunnen zetten, willen we deze boodschap verspreiden in de volledige politiezone.”

De slogan ‘Zet jezelf in de kijker’ zal op een tachtigtal locaties in de politiezone oplichten. “We hebben vooral gekozen voor plaatsen waar veel voetgangers voorbij komen of waar er in het verleden veel verkeersongevallen gebeurden,” klinkt het bij de politiezone. Daarnaast zal de boodschap ook op alle voertuigen van de politiezone verschijnen.

Slapwraps

Van 28 november tot en met 4 december organiseert de politiezone een campagneweek. “Dan gaan we fluorescerende slapwraps (klaparmbandjes) uitdelen op de verschillende locaties om onze actie extra in de kijker te zetten.” mm