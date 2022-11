Kevin De Bruyne kon zijn frustraties meteen na de wedstrijd achter zich laten: zijn gezin tovert instant glimlach op zijn gezicht

Nee, België-Canada was niet de beste wedstrijd van Kevin De Bruyne. Het liep niet zoals we stilaan gewoon zijn van de sterspeler, en dat zorgde duidelijk ook voor frustraties bij De Bruyne zelf. Het kwam op het veld zelfs tot een hoog oplopende discussie met Toby Alderweireld, maar meteen na de wedstrijd kon KDB alle frustraties achter zich laten. Toen hij zijn vrouw en kinderen kon groeten, toverden die meteen een glimlach op zijn gezicht. Daar is familmie voor!

Dinsdag landden in Qatar enkele familieleden van de Rode Duivels om de eerste match tegen Canada bij te wonen. De spelersvrouwen slapen de eerste nachten echter niet bij de Rode Duivels in het Hilton Salwa Beach Resort. Dat is pas mogelijk na de tweede groepsmatch tegen Marokko. Maar een knuffel in het stadion deed duidelijk al wonderen bij Kevin De Bruyne.

En ook Thibaut Courtois en leander Dendoncker waren maar wat blij om hun geliefden te zien:

