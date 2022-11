Cultspits van Oranje, gebuisd als coach: ADO Den Haag ontslaat Dirk Kuyt

De trainerscarrière van Dirk Kuyt heeft een valse start beleefd. De 104-voudig international kreeg ADO Den Haag dit seizoen maar niet aan de praat en is nu door de clubleiding van de Hagenaars ontslagen.

ADO, dat vorig seizoen onder trainer Giovanni Franken nipt naast promotie greep, staat momenteel zeventiende. Slechts vier van de zestien wedstrijden onder leiding van Kuyt werden gewonnen.

Hoewel een ontslag van Kuyt al langer boven de markt hing, kwam het toch nog als een donderslag bij heldere hemel. Deze week ging de trainer nog gezellig paintballen met de selectie. Kuyt beëindigde in 2017 zijn spelerscarrière met het kampioenschap bij Feyenoord en startte toen een trainerscarrière op. Kuyt had gehoopt op termijn bij Feyenoord aan de slag te kunnen, maar zijn eerste grote klus als hoofdtrainer bij ADO Den Haag is uitgelopen op een grote deceptie.