Sportwinkelketen Decathlon herstelt nu zelf ook kleding: “Steentje bijdragen aan duurzame consumptie”

In maar liefst 35 winkels van Decathlon kan je vanaf woensdag je kapotte sportkledij, rugzakken of tassen binnenbrengen om ze te laten maken. Gaande van een kapotte rits tot een gescheurde naad of velcro die niet meer plakt. Binnen de tien dagen is je kapotte rugzak hersteld.

“Er zijn steeds minder naaiateliers of kledingherstellers in ons land. Wanneer er kleine gebreken zijn aan een T-shirt, broek of jas, gooien heel wat Belgen het stuk in de vuilnisbak en kopen ze iets nieuws. Met onze nieuwe hersteldienst pakken we dat consumptiepatroon aan”, zegt Bohdan Lamon, projectleider bij Decathlon.

© Joris Herregods

Ook ander textiel

Wie dus iets wil laten maken, brengt zijn kapotte kledij binnen bij de dichtstbijzijnde Decathlonwinkel. Elke dag wordt textiel opgehaald en naar het depot in Willebroek gebracht. Daar wordt het binnen de tien dagen hersteld. En het zijn niet alleen sportkleren, want ook jassen of pyjama’s die je bij een andere keten gekocht hebt, kan je vanaf nu bij Decathlon laten maken. “En wie iets wil laten herstellen dat niet op onze ‘menukaart’ staat, kan altijd met ons contact opnemen om te vragen of we het toch niet kunnen maken. Enkel schoenen herstellen we niet, want die zijn complex opgebouwd.”

Wat betaal je ervoor?

Een rits vervangen kost je 23 euro, het vervangen van velcro, elastieken of gespen bij kledij of rugzakken, 10 euro. Losgekomen naden herstellen kost 8 euro. “Zo maken we als keten niet alleen de verschillende sporten, maar ook herstellingen van kledij en accessoires betaalbaar en toegankelijk voor iedereen”, besluit Lamon.