Oudste kat ter wereld is even oud als haar baasje en is in mensenjaren… 120 jaar oud

De oudst levende kat ter wereld is bijna zo oud als haar nieuwe baasje. Met 26 jaar en 329 dagen heeft Flossie het record in handen, zo heeft het Guinness Book of Records donderdag laten weten.

“Ik wist van bij het begin dat Flossie een bijzondere kat is, maar ik had niet gedacht dat ik mijn thuis met een wereldrecordhoudster zou delen”, aldus de 27-jarige Vicki Green uit Orpington in het zuiden van Londen. “Ze is doof, en haar zicht gaat erop achteruit, maar dat lijkt haar niet te storen.”

Volgens Naomi Rosling van de dierenbeschermingsorganisatie Cats Protection is Flossie in mensenjaren gerekend minstens 120. Craig Glenday, hoofdredacteur van Guinness World Records, vergeleek de kat met Jeanne Calment, de Franse vrouw die met haar 122 jaar en 164 dagen geldt als de oudste persoon die ooit geleefd heeft. Om het record van oudste kat in de geschiedenis in de wacht te slepen, moet Flossie wel nog een pak jaren doorbijten. Dat record is in handen van Creme Puff, een Amerikaanse kat die 38 jaar en 3 dagen oud werd.