Emma Meesseman voor EK-kwalificatiewedstrijd Belgian Cats tegen Noord-Macedonië: “Openen met winst een must”

Money-time vanavond voor de Belgian Cats! Emma Meesseman en co. werken deze week twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden in de Leuvense Sportoase af. Een 2 op 2 is aan de orde om op schema te blijven voor enerzijds het EK van 2023 en anderzijds de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Vanavond winnen tegen Noord-Macedonië is een must,” zei Emma Meesseman die voor het eerst in meer dan een jaar nog eens in België (Sportoase Leuven, 20u30) een wedstrijd afwerkt.

Geen Julie Allemand in de selectie van de Belgian Cats. Begin deze week werd op afzondering in Leuven al duidelijk dat de guard met een voetblessure moest afhaken. Allemand reist nu terug naar haar club ASVEL Lyon waar ze de revalidatie zal verderzetten. Wel in de selectie: Nastja Claessens. Het 17-jarig talent was er vorig jaar in november al bij in Bosnië en Herzegovina maar stond toen niet op het wedstrijdblad. Claessens komt vanavond dus voor de eerste keer in actie voor de Belgian Cats. Zij speelt in de Top Division Women 1 (eerste klasse vrouwen) bij Waregem. De drie afvallers zijn Heleen Nauwelaers (Kangoeroes Mechelen), Morgane Armant (Liège Panthers) en Serena-Lynn Geldof (Zaragoza).

Noord-Macedonië staat pas 80ste plaats op de wereldranking en de Belgian Cats op de zevende stek. Ze begonnen deze EK-kwalificatieronde met een 0 op 2 en mogen geen problemen vormen voor de Cats. “Ik speelde nog nooit tegen hen. Ik blijf dus op mijn hoede en onderschat geen enkele tegenstander. Oké, we missen met Julie Allemand een belangrijke pion. Julie Vanloo is sterk bezig op de guard, Elise Ramette tankte internationale ervaring en met de steun van onze trouwe en vele fans is winnen vanavond een must,” zei Emma Meesseman nog. Voor de wedstrijd van vanavond zijn er nog tickets beschikbaar (online via www.basketballbelgium.be of vanavond aan de kassa van de Sportoase in Leuven). Voor de wedstrijd van zondag tegen Bosnië en Herzegovina waren de 3.000 tickets op minder dan 48 uur weg.

Olympische Spelen Parijs 2024 via EK 2023

De Belgian Cats openden vorig jaar in november de EK-kwalificatieronde met een nipte nederlaag in Bosnië en Herzegovina en ruime winst in Kortrijk tegen Duitsland. Een twee op een twee is deze week dus aan de orde om on the road te blijven voor het EK van 2023 in Israël/Tel Aviv en Slovenië/Ljubljana (15-25 juni). De Cats moeten zich plaatsen voor het EK 2023 willen ze op schema blijven voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Van de tien poules zijn de groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor het EK van 2023. Van de acht groepen van vier gaan de vier beste tweedes ook naar het EK. De Belgian Cats gaan voor een vierde opeenvolgende EK.

Selectie Belgian Cats: Elise Ramette (Cadi La Seu), Antonia Delaere (Venezia), Laure Résimont (Kangoeroes), Emma Meesseman (Fenerbahce), Kyara Linskens (Montpellier), Hind Ben Abdelkader (Villeneuve-D’Ascq), Becky Massey (Estudiantes), Maxuella Lisowa-Mbaka (Elitzur), Billie Massey (Estudiantes), Julie Vanloo (Montpellier), Ine Joris (Kortrijk), Nastja Claessens (Waregem)

Stand poule A: 1. Bosnië en Herzegovina 2-4; 2. België 2-3; 3. Duitsland 2-3; 4. Noord-Macedonië 2-2Programma poule A 3de speeldag: 19.00 Duitsland-Bosnië en Herzegovina; 20.30 België-Noord Macedonië