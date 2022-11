Oekraïense artsen voeren levensreddende hartoperatie uit bij kind tijdens ‘black-out’ in ziekenhuis in Kiev

Russische troepen hebben belangrijke Oekraïense infrastructuur zoals elektriciteitscentrales beschoten met raketten waardoor steden als Kiev zonder elektriciteit komen te zitten. En dat kan tot behoorlijk vervelende situaties leiden. In een druk gedeelde video is te zien hoe artsen in een ziekenhuis in de Oekraïense hoofdstad een hartoperatie bij een kind uitvoeren tijdens een elektriciteitspanne in het gebouw. De stroom viel uit midden in de ingreep, gelukkig konden de chirurgen rekenen op reservebatterijen en stroomgeneratoren en ze slaagden er als bij wonder in om het kind in leven te houden.