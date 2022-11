Ben jij al eens geghost na een jobinterview?

‘Ghosting’ komt uit de datingwereld, maar is ook van toepassing op kandidaten die na een sollicitatie niets meer horen. Het komt vaak voor. Uit een rondvraag van adviesbedrijf McKinsey bij zo’n 43.000 respondenten blijkt dat 35% al regelmatig heeft meegemaakt dat een bedrijf niets meer van zich laat weten na een jobinterview.

Feedback op sollicitaties kan even duren. Sommige werkgevers houden je achter de hand, mocht de uitverkorene toch plots afhaken. Maar soms vinden ze het blijkbaar gewoon lastig of overbodig om afvallers te informeren.

Kan je als kandidaat ghosting tegengaan?

In zekere zin wel. Vraag bijvoorbeeld al tijdens je eerste gesprek aan de recruiters wanneer je een antwoord mag verwachten. Hoe communiceren ze gewoonlijk? En blijf interesse uiten in de vacature. Bel het bedrijf eens op of stuur een mailtje, en onderstreep daarbij zeker nog eens je kwaliteiten.

Geen reactie op je sollicitatiebrief: wanneer neem je terug contact op?

Heeft een organisatie je ooit al eens geghost na een interview?

Nooit: 15%

Ja, één keer: 17%

Verschillende malen: 33%

Gebeurt regelmatig: 35%

Bron: McKinsey, 2022, online rondvraag bij 42.896 respondenten

Ook kandidaten ghosten

Tot slot nog dit: niet alleen werkgevers zondigen zich aan ghosting, ook werknemers doen dit wel eens. De hoge nood aan schaarse profielen is hier niet vreemd aan. Sommige kandidaten laten dan niets van zich horen omdat ze meerdere jobaanbiedingen op zak hebben.

Een eenvoudige boodschap à la “Hartelijk dank, maar ik heb gekozen voor een ander jobaanbod” is doorgaans een goed idee. Kwestie van op lange termijn geen bruggen op te blazen.

Bron: Jobat.be